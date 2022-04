Echo: Daredevil y Kingpin podrían aparecer en la nueva serie

En Hawkeye, hizo finalmente su aparición Echo, la asesina creada por Joe Quesada y David Mack en su raid en el volumen 2 de Daredevil y después de este debut se aseguró su propia serie de TV.

Según trascendió en varios sitios dedicados a films y series, el 25 de abril comenzará en Peachtree City (Georgia) la filmación de esta nueva producción de Marvel Studios, que contará nuevamente con Alaqua Cox como protagonista.

Las últimas revelaciones sobre esta serie dan cuenta de la reaparición de Kingpin como antagonista, y también de Matt Murdock, otra vez interpretado por Charlie Cox.

Cabe destacar que Kingpin ya entró en escena en el MCU en Hawkeye, en tanto que Murdock lo hizo en Spider-Man no way home, donde se convierte en letrado de Peter Parker, aunque no sabemos si lo seguirá siendo después del nuevo status quo del personaje.

Volviendo a la serie, se planea que las filmaciones culminen el próximo 26 de agosto con miras a estrenarla a comienzos del 2023 en Disney +.