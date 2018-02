El Brainiac de la gente

La serie Krypton ya fijó su estreno para el próximo miércoles 21 de marzo y con cada semana que pasa, sus productores se van poniendo más y más generosos con los futuros fans de la serie, al punto que no dejan de revelar asombrosos detalles de esta producción de SyFy.

Está bien que muchos desconfíen del canal que ya estrenó la sexta entrega de Sharknado pero en este caso, David Goyer se ha asegurado de hacer del planeta natal de Kal-El una tierra tan interesante como la que se vio en Man of Steel en el 2013.

Y como si todo lo exhibido no fuera suficiente, en los últimos días la cuenta de Twitter de la serie (@KryptonSYFY) comenzó a mostrar como será uno de los mayores villanos de la serie: nada menos que Brainiac.

Y, para sorpresa de todos, han traído al Brainiac (Blake Ritson) “de la gente”, es decir al viejo y querido cabeza verdosa que también incluye los “enchufes para USB” en la cabeza y luces púrpura como el que apareció más recientemente en la historia publicada en Action Comics 866-870 de Geoff Johns y Gary Frank (esa del tomo de Salvat que nadie compró). Pero eso no es todo, ya que este plomazo del espacio también llega a Krypton con la querida nace con forma de cráneo que tantas buenas historias le ha dado al Universo DC a lo largo de los últimos 80 años.

#Brainiac has begun to eclipse #Krytpon . pic.twitter.com/CFBCuyOXmt

The Collector Of Worlds has entered the orbit of #Krypton. pic.twitter.com/Xm9AfFdgdQ

— Krypton (@KryptonSYFY) February 21, 2018