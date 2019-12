El Calendario de DC Universe

Se termina el 2019 pero DC Universe ha logrado sobreponerse a los primeros pasos y ya tiene listo su cronograma de estrenos para los próximos tres años, tras la reestructuración de su continuidad efectivizada en los últimos meses, tras el éxito de Shazam! y muy especialmente Joker.

De esta manera, el estudio Warner Bros. ha dejado pautada las siguientes fechas de estreno para sus próximos films en los EEUU.

Aves de Presa y la fantástica emancipación de una Harley Quinn – Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)- llegará a la Argentina el 6 de febrero, un día antes que en los EEUU.

En los últimos días se estrenó un nuevo teaser protagonizado por Margot Robbie, que protagoniza el film junto con Mary Elizabeth Winstead como Cazadora; Jurnee Smollett-Bell como Black Canary; Rosie Pérez como Renee Montoya; Chris Messina como Victor Zsasz; y Ewan McGregor como Roman Sionis, Black Mask. La dirección corre por cuenta de Cathy Yan («Dead Pig») bajo guión de Christina Hodson («Bumblebee»).

Mujer Maravilla 2 (Wonder Woman 1984)

Esta secuela (¿o film fuera de continuidad?) que reúne al tándem ganador de la primera (Patty Smith, Gal Gadot y Chris Pine) llegará a los cines argentinos el 4 de junio de 2020.

The Batman

La película en solitario del defensor de Gotham City –otra que estará fuera de la continuidad de Batman v Superman (2016) y Liga de la Justicia (Justice League, 2017)- tardará un año más en llegar, exactamente el 25 de junio de 2021, luego de las diversas demoras que sufrió por la deserción de Ben Affleck, y la incorporación del director Matt Reeves (El Planeta de los Simios: la Guerra) y del casting que éste realizó con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, John Turturro, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson y Andy Serkis en los roles principales.

Suicide Squad

El 6 de agosto de 2021, James Gunn probará si es tan efectivo en el DC Universe como en el MCU cuando estrene su nueva versión de este equipo, en una suerte de reboot del film de David Ayer de 2016, que aunque parezca imposible se llevó un premio Oscar por “mejor maquillaje”. Regersan, eso sí, la indispensable Margot Robbie y Viola Davis, y entran Idris Elba y John Cena.

Black Adam

El villano de Shazam llega a la gran pantalla con el aval del éxito de la película del Gran Queso Rojo y el protagónico de Dawyne The Rock Johnson. Está anunciada para el 22 de diciembre de 2021, y marcaría un año redondo para DC Universe, con nada menos que tres estrenos.

Shazam! 2

Una de las películas a la que menos fichas le ponían los fans terminó resultando una agradable sorpresa para Warner Bros que, sin haberla convertido en la bomba del año, obtuvo una recaudación global de 364 millones de dólares. La secuela (¿necesaria? ¿innecesaria?) llegará el 1° de abril de 2022 a los cines de los EEUU.

The Flash

La semana pasada se terminó de confirmar que no sólo Ezra Miller protagonizará la demorada película del corredor escarlata sino que además el argentino Andy Muschietti sigue firme al frente de esta producción demoradísima tras la deserción de varios realizadores.

La fecha tentativa de estreno para The Flash es el 1° de julio de 2022.

Aquaman 2

Otra de las sorpresas que tuvo Warner fue la grandiosa recepción que tuvo la primera entrega de Aquaman en diciembre pasado, al punto que se convirtió en el film más taquillero de los superhéroes de DC.

Ahora, Jason Momoa quiere batir su propio récord y por eso ya está en marcha la segunda entrega de las aventuras de Orín, rey de Atlantis, probablemente con el regreso de Patrick Wilson como Ocean Master, Amber Heard como Mera y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta.

La fecha de estreno será similar a la primera entrega: 16 de diciembre de 2022.