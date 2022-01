El calendario de estrenos de Marvel para 2022

La producción de Marvel durante la pandemia recién se reavivó con el estreno de varias películas y series en cines y en su plataforma Disney+, pero este 2022 la cosa se pondrá al rojo vivio.

La casa de las ideas lanzará el 30 de mayo Moon Knight, la serie protagonizada por Oscar Isaac de la que ya hemos mostrado su trailer, y que culminará justo para el estreno de Doctor Strange in the multiverse of madness, la gran película que prepara Sam Raimi para sacudir a los fans del MCU.

El film, del que también participa Elisabeth Olsen llegará a las salas el 5 de mayo, en medio de rumores sobre un casting increíble que contaría con todos los protagonistas de las películas del multiverso marvelita.

Ya en julio llegará Thor love and thunder, la esperada secuela del dios del trueno que contará con el regreso de Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson y la llegada de Christian Bale al MCU como Gorr, el carnicero de dioses.

En el ínterin es probable que Disney+ estrene Ms Marvel, la serie basada en el personaje de Kamala Khan, que constará de seis episodios y que servirá como base al estreno del film The Marvels, en el que la joven compartirá cartel con Carol Danvers (Brie Larson) y Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Otra serie que permanece con un signo de incógnita en su fecha de estreno es She-Hulk protagonizada por Tatyana Maslany (Jennifer Walters) y con la participación de Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk. Sobre esta serie hay muchos rumores que apuntan a que mantendrá el estilo cómico apelando a romper la cuarta pared, y que servirá también para seguir viendo a Charlie Cox como Matt Murdock en el MCU.

Otras versiones señalan que podría haber momentos musicales durante la trama, y que la misma se dirigiría hacia una guerra de Hulks, con la villana Titania (Jameela Jamil) y Abomination (Tim Roth) como invitados especiales.

Y finalmente en noviembre llegará a las salas de cines Black Panther: wakanda forever, la secuela del film que protagonizó el fallecido Chadwick Boseman, en el que se rumorea que habrá consecuencias sobre el legado del personaje de T´Challa y la introducción de Riri Williams, el eje central del comic Ironheart, que también está en la lista de adaptaciones pendientes.

Otras series que todavía son una incógnita pero que bien podrían llegar este año a Disney+ son la temporada 2 de What If, que contaría con historias alternativas sobre personajes más nuevos del MCU como Shang-Chi o The Eternals, y I am Groot, una serie animada que permitirá introducir a algunos de los personajes más famosos de la galaxia.

Y esto nos lleva al especial de Navidad de Guardians of the Galaxy, que estaría situado cronológicamente entre Thor love and thunder y la tercera entrega de la franquicia, que llegaría en 2023.

Por último, un insistente rumor proveniente de Japón señala que en 2022 llegaría también a la pantalla de Disney+ la serie que adapta la trama de Secret Invasion, protagonizada por Samuel Jackson y Emilia Clarke, entre otros, lo cual coronaría un año increíble para la productora.