El calendario Marvel para 2021 y 2022

El 2020 fue un año sin igual para la industria del cine y la TV, ya que la pandemia de Covid-19 ha impedido que se filmaran nuevas producciones. Recién en la segunda mitad del año se ha reactivado el rubro, con importantes cambios como los estrenos en cines y streaming, y por eso muchos de los proyectos se han superpuesto con los que tenían planeado su lanzamiento en 2021.

Después del Día del Inversor, Disney lanzó una serie de anuncios sobre sus estrenos de cara a 2021 que involucra tanto a sus productos originales como también a sus franquicias de Star Wars y Marvel Studios.

De esta manera, los fanáticos de esta última franquicia podrán disfrutar nade menos que 10 nuevas producciones tanto en cines, donde estén abiertos, como en Disney+ que es donde se han estrenado las últimas películas y series del emporio del ratón Mickey.

WandaVision: 15 de enero

Falcon y el soldado de invierno: 19 de marzo

Black Widow: 7 de mayo

Loki: mayo

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos: 9 de julio

What If…?: estreno durante el invierno austral

Ms Marvel: finales del año (quizá septiembre)

Eternals: 5 de noviembre

Hawkeye: finales del año (supuestamente noviembre ya que la serie ocurre durante Navidad)

Spider-Man 3: 17 de diciembre

Los anuncios se extendieron hasta 2022 con nuevas producciones que confirmaron sus fechas de llegada al público aunque las mismas pueden estar sujetas a cambios.

Doctor Strange and the multiverse of Madness (25 de marzo)

Thor: Love and Thunder: (6 de mayo)

Black Panther 2 (8 de julio)

Capitán Marvel 2 (11 de noviembre)

Especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia: (diciembre)

She-Hulk