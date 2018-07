El despido de James Gunn de Marvel

El mundo en el que vivimos no es el mismo desde noviembre del 2017. La caída del magnate de Hollywood Harvey Weinstein provocó un “efecto dominó” que se llevó también a varios pesos pesados de ese medio como Kevin Spacey, Woody Allen, Luc Besson, Dustin Hoffman, John Lasseter y hasta George Takei, de una lista casi interminable.

Esto dio pie también a una cacería de brujas que permitió a los tuiteros y a los medios condenar también a personalidades que, si bien no fueron acusados de ningún delito como el acoso o el abuso sexual, “metieron la pata” en las redes sociales.

Una de estos acusados no es otro que James Gunn, el director de las inigualables dos entregas de Guardians of the Galaxy, que fue despedido el viernes de Marvel Studios después los tuiteros “rescataran” del olvido una serie de viejos tweets en los que el cineasta bromeaba sobre temas controvertidos como la pedofilia y la violación.

Estos tweets ofensivos, que se publicaron entre 2008 y 2009, llegaron de la mano de un artículo publicado en el sitio web ultraconservador The Daily Caller.

El propio Gunn emitió un comunicado ese mismo viernes por la tarde, admitiendo que “lamentaba” los tweets en cuestión, y enfatizando que “no reflejan la persona que soy hoy”.

“Muchas personas que han seguido mi carrera saben que cuando comencé me veía como un provocador, haciendo películas y contando chistes que eran escandalosos y tabú públicamente. Pero a medida que me desarrollo como persona, también tengo mi trabajo y mi humor“, escribió Gunn.

“No es para decir que estoy mejor, pero soy muy, muy diferente de lo que era hace unos años atrás. Hoy trato de enraizar mi trabajo en el amor y la conexión, y menos en la ira. Mis días diciendo algo solo porque es impactante y tratando de obtener una reacción han terminado“, agregó.

Sin embargo, desde Marvel / Disney fueron lapidarios. “Las actitudes y declaraciones ofensivas descubiertas en el feed de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio, y hemos roto nuestra relación comercial con él”, dijo en un comunicado el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn.

En defensa de Gunn salió su amiga Selma Blair, la actriz de las dos primeras entregas de Hellboy; que instó a Disney / Marvel a rever su decisión. “Marvel: RE-CONTRATA A JAMES GUNN. Si las personas son castigadas a pesar de los cambios, entonces, ¿qué le enseña eso a la gente sobre el hecho de tener errores y evolucionar? Este hombre es uno de los buenos”, escribió.

Marvel: RE-HIRE JAMES GUNN – Sign the Petition! https://t.co/JeVbFZkQLL via @Change. Because if people are punished despite changing, then what does that teach people about owning mistakes and evolving? This man is one of the good ones. — Selma Blair (@SelmaBlair) July 22, 2018

“@JamesGunn Te agradezco por tu talento, tu decencia y tu evolución como hombre. Me sostuviste cuando estaba en un lugar aterrador y me guiaste hacia lo correcto y decente”, escribió la actriz en referencia a un episodio de acoso por parte del director James Toback que denunció el año pasado a instancias de Gunn.

Otro que se animó a levantar la voz y protestar contra este despido fue Dave “Drax” Bautista, que el mismo viernes tuiteó que no estaba “bien” con el despido del director.

I will have more to say but for right now all I will say is this..@JamesGunn is one of the most loving,caring,good natured people I have ever met. He’s gentle and kind and cares deeply for people and animals. He’s made mistakes. We all have. Im NOT ok with what’s happening to him — Dave Bautista (@DaveBautista) July 21, 2018

Sean Gunn, el hermano del director, que también protagoniza la franquicia de los Guardians, salió en su defensa, instando a los fanáticos a que aún “aprecien” las películas a pesar de que su hermano director sea un “jackass”, al tiempo que explicó que esta no es la primera vez que el director se disculpa por los tweets controvertidos y, por lo tanto, siempre ha sido “parte de la historia”.

2. Since he was a kid, it was clear he had a desire (maybe destiny) to be an artist, tell stories, find his voice through comics, films, his band. The struggle to find that voice was sometimes clunky, misguided, or downright stupid, and sometimes wonderful, moving, and hilarious. — Sean Gunn (@seangunn) July 21, 2018

4. I saw firsthand as he went from worrying about "softening his edge" for a larger audience to realizing that his "edge" wasn't as useful of a tool as he thought it was. That his gift for storytelling was something better. — Sean Gunn (@seangunn) July 21, 2018