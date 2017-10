El Universo DC sigue conectado

En los últimos, uno de los temas de charlas más recurrentes entre los fanáticos de DC Comics en las redes sociales era la posibilidad de que Warner / DC decidieran comenzar a filmar películas de sus superhéroes que no estuvieran conectadas con el universo que venía construyendo Zack Snyder con Man of Steel y Batman v Superman y al que también pertenecen la Wonder Woman de Patty Jenkins y la inminente Justice League de Snyder y Josh Whedon.

Uno de los puntos que dio pie a esta sospecha fue el hecho de que Geoff Johns decidiera revelar que la denominación de DC Extended Universe (Universo Extendido de DC) surgió más por parte de los medios de comunicación que por ellos mismos. De hecho, un informe de Vulture que escribió Abraham Riesman, indica que fue el periodista de Entertainment Weekly Keith Staskiewicz quien acuñó el término en 2015.

Otro de las causas fue la decisión (todavía en “veremos”) del estudio de filmar una película “solista” del Joker, que producirá Martin Scorsese y protagonizaría Leo DiCaprio. De acuerdo a algunas versiones, esta historia sería parte de una serie de films dedicadas a narrar los orígenes de algunos personajes icónicos de DC.

Como si esto fuera poco, la presidenta de DC Entertaiment, Dane Nelson, estableció hace unos días que después de la Justice League no habrá que insistir en una “interconexión en ese universo” e insistió en que habrá un “Universo DC que provenga del corazón del cineasta” más que de historias como las que contó Snyder.

Con esas declaraciones en la parrilla, algunos fanáticos no tardaron en reaccionar. “El universo cinemático recién ha comenzado y ya están sacando cosas de debajo de la alfombra? ¡Por favor, mantengan ese universo conectado!”, pidió un fan.

Fue el propio Geoff Johns el que saió a dar la nota y confirmó que las películas estarán 100 por ciento conectadas. ¿Será verdad?