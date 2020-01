¿Entra Emma Stone al MCU?

De acuerdo a los últimos rumores de Hollywood, la galardonada actriz norteamericana Emma Stone podría ser la siguiente gran estrella en hacer su (re)ingreso al MCU en los próximos días.

La ganadora del Oscar, de 31 años, ya había sido parte de las dos entregas de The Amazing Spider-Man como Gwen Stacy junto a Andrew Gardfield, continuidad que quedó interrumpida por el acuerdo entre Sony y Marvel Studios para compartir al personaje, con una nueva historia y el rostro de Tom Holland.

Sin embargo, después de esa experiencia, y según el sitio We Got This Covered, habría una nueva posibilidad de Stone se incorpore al MCU y sería en la serie WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que saldría al aire próximamente en la plataforma Disney +.

En dicha serie, Stone interpretaría a Abigail Brand, la equivalente a Samuel Jackson en S.W.O.R.D., una división de S.H.I.E.L.D. que vigila la Tierra de amenazas del espacio exterior. En los comics de X-Men, la propia Brand es hija de un extraterrestre y una mutante y su primera aparición fue en la serie Astonishing X-Men de Joss Whedon y John Cassaday.