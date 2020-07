¿Es Joss Whedon el verdadero villano de Justice League?

Entre las varias falencias que tuvo el film Justice League, que se estrenó en 2017 y puso en peligro la continuidad del DCEU, ahora se le suma el supuesto maltrato sufrido por algunos actores de parte de Joss Whedon, el realizador que concluyó el film de Zack Snyder.

El actor Ray Fisher acusó a Whedon de un supuesto comportamiento «abusivo» y ‘completamente inaceptable’. «El trato que Joss Whedon proporcionó en el set al reparto y al equipo de Justice League fue asqueroso, abusivo, nada profesional y completamente inaceptable. Responsabilidad > entretenimiento «, dijo en Twitter el actor, que interpretó a Cyborg.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.

He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.

Accountability>Entertainment

— Ray Fisher (@ray8fisher) July 1, 2020