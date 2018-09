Este es el nuevo Joker

Cuando los fans de DC Comics (o Universo DC, como fue bautizado el mundo de películas de la compañía) recién se terminaban de hacer a la idea de que el Joker oficial iba a ser el que Jared Leto popularizó en Suicide Squad, la compañía decidió barajar y dar de nuevo.

De esta manera comenzaron a surgir una serie de proyectos por demás extraños como una película solista del Joker, producida nada menos que por Martin Scorcese (algo que finalmente no ocurrió) y dirigida por Todd Phillips, el responsable de la trilogía de ¿Qué pasó ayer?.

Y este lunes, los fans pudieron apreciar precisamente la cara de Arthur Fleck, el personaje de Phoenix que terminará convirtiéndose en el Joker, el terror de Gotham City. En la foto no hay pelo verde, no una sonrisa deformada. Ni siquiera la piel blanca. Solo el rostro de un hombre común y corriente (con peinado de He-Man, eso sí) cuyo rostro dice por sí solo que hay algo que no está bien.

Vaya a saber uno qué será de este engendro cinematográfico, que ya comenzó a rodarse, y cuyas primeras imágenes trascendieron en las redes sociales. Sólo cabe recordar qué ocurrió las dos últimas veces que DC intentó hacer algo así: Catwoman (2003) y Green Lantern (2011).

De acuerdo a los últimos rumores, Arthur es un hombre que regresa a Gotham para acompañar a su madre enferma; y la situación degenerará en la aparición del villano más infame de esa ciudad.

Acompañan a Phoenix Zazie Beets, Robert De Niro, Frances Conroy, Marc Maron, Josh Paris y Brett Cullen como Thomas Wayne.