Ghost in the Shell, cada vez más cerca

La adaptación “con actores” de Ghost in the Shell está cada día más cerca de su estreno en la Argentina (30 de marzo) y por eso la gente de Dreamworks y Paramount Picures comenzaron con la difusión de un nuevo tráiler de esta película que adapta la obra de Masamune Shirow, varias veces llevada al cine en el plano de la animación.

Desde 2008 la compañía DreamWorks –que distribuyó la segunda entrega Ghost in the Shell en los Estados Unidos- y el prestigioso Steven Spielberg se hicieron con los derechos de esta sensacional historia de ciencia ficción.

Claro que en todo este tiempo, el guión pasó por varios escribas, entre ellos Jamie Moss, Laeta Kalogridis (la creadora de la fallida serie de “Birds of Prey”), William Wheeler y Jonathan Herman pero fue recién cuando el director Rupert Sanders –el de Blancanieves y el Cazador (Snow White & the Huntsman, 2012)- tomó el control del proyecto, que la cosa comenzó a moverse.

Y a pesar de que Scarlett Johansson luce fabulosa en el papel, no fue ella la primera elegida sino la también bellísima Margot Robbie, que venía de protagonizar El Lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 2014) y estaba en la cresta de la ola.

Sin embargo, como a la Robbie le propusieron por el mismo tiempo encarnar a la sacadísima Harley Quinn de El Escuadrón Suicida (Suicide Squad, 2016) y sus tiempos no iban a coincidir, la producción optó por la lógica elección de Johansson para el papel. Y por suerte para sus fans, ella sí pudo.

Al igual que viene ocurriendo con otras grandes superproducciones que tienen su origen de una u otra manera en oriente como la última versión yankee de Godzilla (2014) de Gareth Edwards, o la Transformers de 2015, el elenco de esta película es un seleccionado internacional compuesto por Pilou Asbaek (Batou), Takashi Kitano (jefe Daisuke Aramaki), Juliette Binoche (Dra. Ouélet) y Michael Pitt (Kuze, The Laughing Man).

Las críticas acerca de la fisonomía de la protagonista (Johansson) como el villano, que son caucásicos, no se hicieron esperar pero tras la difusión del primer tráiler a fines de 2016, la cosa se calmó bastante.

Asimismo, el director Sanders prometió que no todo en el film será acción y explosiones sino que también habrá espacio para lo “curioso y reflexivo” y le aseguró a la revista Empire que su película, que está basada en Stand Alone Complex no será otra versión “de mierda” hollywoodense.

De esta manera, se viene otra adaptación hollywoodense de un manga que junto con la de Death Note podría significar el demorado desembarco nipón en la Costa Oeste. ¿Harán buen ie esta vez o la cosa terminará como cuando se estrenó Dragon Ball Evolution en 2009?