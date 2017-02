Gran sorteo LEGO Batman: La Película

El jueves 9 de febrero se estrenó en la Argentina LEGO Baman: la película, la secuela de La Gran Aventura LEGO, esta vez protagonizada por el encapotado con más onda de DC Comics y en Comiqueando sorteamos tres kits con productos alusivos, cortesía de nuestros amigos de Warner Bros. Argentina.

Cada kit contiene un set de pines, un set de útiles escolares y un USB para que este año e incio de clases te encuentre más preparado que Batman.

¿Cómo participar? En las próximas horas verás un tweet en la cuenta @hernankhat y un posteo en el perfil Comiqueando Pantallazos de Facebook a los que debes darle “like” y “compartir” o “retuitear”. No hace falta que participes a través de ambas redes sociales. ¡Mucha suerte!

Dos cosas a tener en cuenta: los premios se retiran por Capital Federal (no se envían al interior del país) y hay tiempo hasta el 28 de febrero. ¡Apuráte!

LEGO Batman: la película está dirigida por Chris McKay (Robot Chicken) y cuenta con la producción ejecutiva de Phil Lord y Chris Miller, directores de La Gran Aventura Lego. Además, el film, en su versión original cuenta con las voces originales en inglés de Will Arnet (Bruce Wayne/ Batman), Zack Galifianakis (Joker), Michael Cera (Robin), Rosario Dawson (Barbara Gordon) y Ralph Fiennes (Alfred), además de un gran elenco de personajes propios del universo de DC Comics y de Warner Bros. en general.