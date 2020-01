Green Lantern será una serie

El final del crossover de Crisis on Inifinite Earths dejó una gran cantidad de novedades en las series del llamado Arrowverso que, como aún no llegó al cable local, no revelaremos.

Sin embargo, una de estas noticias es la aparición del planeta OA, el hogar de los guardianes cósmicos que mantiene el orden en la galaxia mediante sus Green Lantern Corps.

Este cameo no es algo aleatorio sino que sería el preludio a una serie protagonizada por los Corps en un futuro cercano y que será producida para la plataforma de streaming HBO Max, que es parte del multiumedios Warner.

Esta nueva serie sería la concreción de la nueva encarnación de Hal Jordan y compañía, después del fiasco cinematográfico que protagonizó Ryan Reynolds en 2011 bajo la dirección de Martin Campbell.

Fue Sarah Aubrey, la directora de contenidos originales de HBO Max, la que proporcionó varios datos sobre esta nueva producción como el hecho de que no esté estancada en una sola época sino a lo largo de varias décadas y con, por lo menos, dos Lanterns terrestres como protagonistas.

Asimismo, se aseguró que Sinestro será parte de la trama aunque no se sabe si como en su faceta de villano o en sus tiempos como miembro de los Corps.