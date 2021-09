HBO Max planea una película sobre Red Hood

Con una sección íntegramente dedicada a las producciones de DC en pleno crecimiento, HBO Max sigue presentando proyectos para la plataforma y en los últimos días trascendió que uno de ellos estaría basado en Red Hood.

El personaje, que ya apareció en la tercera temporada de Titans, protagonizaría su primer film, en una historia totalmente ajena a esa serie. En la película, se narraría la historia de Red Hood de manera más fidedigna a la de los comics, con el asesinato de Jason Todd a manos de Joker, su resurrección y su posterior regreso a Gotham como el antihéroe.

Respecto a este film, se rumorean los nombres de Shaka King (Judas and the Black Messiah), Robert Machoian y Rose Glass como posibles directores, en tanto que se rumorea que Tanner Buchanan (Robby Keen en Cobra Kai) para el rol protagónico.

El sitio That Hashtag show afirma que este film tendría una conexión directa con la película de Nightwing que prepara Chris McKay (The Lego Batman movie, The Tomorrow War), por lo cual el actor que interprete a Richard Grayson podría hacer su debut en este telefilm.

Además de Titans, la historia de Red Hood fue adaptada en el film animado Batman: Under the Red Hood (2010) y en Batman Death in the family (2020).