Joker, ovacionada en Venecia

Diez años después del Oscar póstumo que se llevó Heath Ledger por su versión del Joker en Batman el Caballero de la Noche (The Dark Knight, 2008), el villano podría hacerse acreedor a otro de esos premios de la mano del no menos excelente actor que es Joaquin Phoenix.

Es que el intérprete de Gladiador (Gladiator, 2000), The Master (2012) y otras tantas buenas películas ha impresionado a los críticos que asistieron al Festival de Venecia, que no dudaron en ovacionar al film de Todd Phillips, el responsable de la trilogía de ¿Qué Pasó Ayer? (The Hangover, 2009 – 2013).

Para algunos de estos críticos, la transformación de Phoenix (hermano del recordado River hoenix) en el villano disfrazado de payaso en busca de redención lo convierten en un candidato al Oscar por su actuación, o por lo menos a la Copa Volpi veneciana.

La historia se desarrolla en la ciudad de Gotham de 1981, previo a la aparición de Batman, y cuenta la transformación de Arthur Fleck en el Guasón, como se conocerá al Joker en estas pampas. De acuerdo a Phillips, esta versión de la historia del villano fue escrita especialmente para el actor.

“Fue difícil interpretar ese personaje porque no se puede definir. Ningún psiquiatra podría atribuirle una patología específica. Mi ‘Joker’ debía tener siempre un aura de misterio”, confesó Phoenix.

“Es inusual que una película de los grandes productores estadounidenses quiera competir en Venecia”, comentó el director del festival veneciano Alberto Barbera, que en los últimos años ha servido de trampolín para obtener la codiciada estatuilla.

Pero si bien varios críticos ven a este film como algo capaz de reiniciar al Universo DC en el cine merced a su visión anarquista, otros ven la película como una apología del hombre blanco resentido.

Según los comentarios de los nueve mayores críticos de la prensa italiana, seleccionados por la publicación Ciak, el filme está entre los mejores después de Jaccuse del polémico Roman Polanski, que figura como favorito entre las 21 películas en competencia.

La crítica del diario La Stampa, Fulvia Caprara, por su parte, le otorgó el mayor puntaje a Joker así como el enviado del diario romano Il Messaggero.

Sin embargo, algunos medios temen que no sea el momento adecuado para narrar la historia de un hombre blanco soltero, frustrado, consumido por la locura, que se convierte en criminal porque podría servir de guía también para esos resentidos simpatizante de los grupos supremacistas blancos que tantas muertes han causado en los últimos años.

Para Owen Gleiberman, de Variety, Phoenix es impresionante como un enfermo mental que se convierte en payaso asesino y la cinta habla en realidad de “los incels“, los llamados célibes involuntarios, aislados y deprimidos, que terminan ideando tiroteos masivos llenos de odio.

Para Justin Chang de Los Angeles Times, el Joker de Phillips, ambientado en una decadente ciudad, podría convertirse en “la mascota del movimiento incel“.