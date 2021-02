Justice League: fecha definida y nuevos adelantos

En los últimos días, HBO Max confirmó que el Snyder´s Cut de Justice League llegará a sus suscriptores el día 18 de marzo de 2021. En poco más de un mes se podrá apreciar la visión original de este film que fue maltratado a más no poder en noviembre de 2017, cuando llegó a los cines.

En su cuenta de Twitter, Zack Snyder confirmó la fecha de estreno a su manera, y también compartió el teaser del Super Bowl y dos imágenes que dieron que hablar. Una de ellas muestra al Joker de Jared Leto aunque en una imagen difusa, mientras que en otra postal está Cyborg con una frase alusiva a Martian Manhunter que profetiza que “se viene una guerra”.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021