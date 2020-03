Keanu Reeves, entre Marvel y DC

¿Se acuerdan de Constantine? Una de las pocas películas que produjo Warner en la década del 2000 basadas en personajes de DC, y que si bien no era mala, no reflejaba todo el potencial que tenía el personaje en los comics de Vertigo.

Keanu Reeves salió airoso una vez más pero ese fue uno de sus últimos papeles memorables en los siguientes diez años hasta que regresó con John Wick, y volvió a ser la figurita que todos quieren tener en su álbum, especialmente DC / Warner que tras la reestructuración que llevó a cabo su nueva propietaria (la telefónica AT & T) ahora parece querer todo lo que no pudo tener en la “década perdida” frente a Marvel Studios.

De esta manera, en los últimos días, desempolvaron el guion de Justice League Dark que en su momento tuvieron en sus manos Guillermo del Toro y Doug Liman y pese a que ya tiene a un John Constantine decente en la figura de Matt Ryan, no les pareció mala idea recuperar a Keanu que es sinónimo de taquilla en menor o mayor medida.

Pero como para que el veterano actor (que este año cumple 56 pirulos) se decida más rápido le ofrecieron además hacer una secuela del film de 2005 de Francis Lawrence, que desde que dirigió las últimas tres películas de la tetralogía de Los Juegos del Hambre (The Hunger Games) está entre los directores más taquilleros de Hollywood. Como atractivo extra, le habrían ofrecido a Tilda Swinton volver a interpretar al arcángel Gabriel.

En la vereda de enfrente, Marvel Studios quiere retener a Keanu Reeves a toda costa y por eso le ofrecería (esto en potencial porque todavía no es un hecho) ser el nuevo Johnny Blaze en la versión MCU de Ghost Rider, personaje que ya apareció con el rostro de Gabriel Luna interpretando el otro alter ego del Jinete, Robbie Reyes en la serie Agents of S.H.I.E.L.D..

Si bien en algún momento se rumoreó que Luna podría tener su propia serie, eso quedó en un proyecto, como todos los spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. (¿se acuerdan de Marvel´s Most Wanted?) del que no hubo más noticias.

Lo cierto es que, de aceptar Keanu, el personaje de Johnny Blaze (que Nicholas Cage interpretó en dos films estrenados en 2007 y 2011 por Sony Pictures), aparecería a modo de presentación en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021) para ingresar directamente en la Fase 4 del MCU que estaría inaugurando el film de Black Widow, cuyo estreno se retrasó por la pandemia de coronavirus.

¿Aceptará Reeves ser “artista exclusivo” de alguno de los dos grandes, o, por el contrario jugará para ambos equipos como ya lo hicieron varios actores como Lawrence Fishburne, Ryan Reynolds y el mismísimo Josh Brolin? Solo el tiempo lo dirá…