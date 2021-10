La serie de Peacemaker se estrenará en enero

The Suicide Squad fue uno de los últimos films en ser estrenados casi en simultáneo en cines y en streaming durante la última (hasta ahora) gran reactivación de la pandemia de covid por la variante Delta, y de esta manera millones de fans pudieron disfrutar de los más variados personajes.

Uno de los más celebrados fue el Peacemaker (John Cena), que en breve tendrá su propia serie de TV protagonizada por el mismo actor, a instancias de James Gunn, el director de la película.

Esta producción se podrá ver HBO Max desde el 22 de enero de 2022 y su anuncio generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, sobre la necesidad de llevar a este personaje al streaming, a lo que Gunn respondió que la serie existe solo porque él la pidió.

“Era el único que necesitaba pedir esta serie y lo hice”, escribió el realizador en un tweet, respondiendo a un fan que señalaba: “la serie que nadie pidió”.

I was the only one who needed to ask for it and I asked.

— James Gunn (@JamesGunn) October 8, 2021