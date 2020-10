Tintín podría volver a los cines

A nueve años de su última aparición en los cines, el intrépido Tintín podría tener una nueva incursión en el cine gracias al director Patrice Leconte. El cineasta podría adaptar a un film con actores el onceavo álbum del personaje, Las joyas de la Castafiore (Les bijoux de la Castafiore) que está considerado como uno de los mejores de la serie.

Hace algunos días, Laconte –que se desempeñó como diseñador de la revista Pilote en su juventud- le contó al diario Fígaro que hubpo contactos entre las filiales de EEUU y Francia de Paramount, que tiene los derechos internacionales del personaje y que ya tendría en vista a los actores que podrían interpretar al joven y al capitán Haddock. “No puedo decirles mucho más porque las negociaciones están paralizadas por el momento y no es por problema de los herederos (de Hergé) sino con los estadounidenses”, explicó.

Por lo pronto, Laconte debe comenzar en febrero a filmar una adaptación de las aventuras del comisario Maigret con Gerard Depardieu y luego podría dedicarse al film de Tintín, que no tendría nada que ver con la película animada Las Aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (The adeventures of Tintin, 2011) de Steven Spielberg y Peter Jackson, cuyos autores tienen pendiente todavía filmar una secuela.