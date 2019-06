Le Petit Nicolás será un film animado

A esta altura del siglo, pensar en un film animado en 2D ya es algo que suena, por lo menos, estrafalario. Pero si encima, la película está hecha de manera tradicional, es decir dibujada a mano, la cosa parece imposible.

Sin embargo, eso será lo que la productora On Entertainment se ha propuesto hacer con Le Petit Nicolas, uno de los personajes más conocidos del escritor de Asterix, que ya ha tenido una película CGI y algunas películas con actores en el pasado.

El guión del film está siendo escrito por Anne Goscinny, la hija del recordado Rene, junto a Michael Fessler (La Marcha de los Pingüinos / March of the Penguins, 2005), en tanto que la dirección recaerá en Giles de Maistre (Mi Mascota es un León / Mia & the lion, 2018) y Amandine Fredon (Un gato en Paris / Une vie de chat, 2010).

Según un adelanto de Cartoon Brew, parte de la película estará basada en el material original, en tanto que en otro tramo se verá cómo Goscinny y Semple daban vida a Nicolas.

La decisión de realizar la animación “a mano” corresponde al deseo de los realizadores de reproducir las texturas del dibujo de Sempe, y para ello utlizarán una tinta china lavable que descubrieron después de cuatro años de pruebas.

Además, Le Petit Nicolas será el título que de origen al subsello “On Classics” de la productora.