Llega El Reinado de los Superhombres

Después del buen recibimiento que tuvo The Death of Superman entre el fandom, DC Animation anunció que en 2019 llegará su secuela, Reign of the Supermen.

Al igual que ocurrió en los comics, la historia de la muerte de superhéroes más grande de todos los tiempos, continuará con la contienda entre tres seres superpoderosos para ocupar su lugar. Superman Cyborg, Steel, Superboy y El Erradicador harán justicia en las calles de Metrópolis mientras la duda asalta a la Liga de la Justicia a raíz de la desaparición del cuerpo de Kal-El.

Y si bien todos sabemos cómo termina la historia tras 25 años de su publicación original, se espera que los guionistas y animadores introduzcan algunos nuevos plots como para hacer la historia tanto o más interesante que la original.

Un video publicado en YouTube adelanta cómo será esta nueva entrega, anunciada como la segunda parte de una trilogía sobre la Muerte de Superman.