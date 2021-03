Llega la séptima temporada de The Flash

La medianoche de un jueves no es un día “común” para la emisión de una serie de superhéroes pero eso no es un impedimento para que este 25 de marzo los fans de The Flash puedan comenzar a ver la séptima temporada de las aventuras del corredor escarlata.

Durante la sexta temporada parecía que Barry Allen (Grant Gustin) por fin encontraría paz en el amor de su querida Iris West (Candice Patton), hasta que descubrió que la joven era una impostora y que la verdadera Iris estaba en peligro.

La séptima entrega tiene a Flash ante el desafío de rescatar a su enamorada, y de recuperar la plenitud de sus poderes de velocidad, dependientes de la Speed Force.

Siempre bajo la supervisión de Greg Berlanti, Andrew Kreisberg y Geoff Johns la serie continuará su camino, que no parece agotarse aunque las últimas temporadas perdieron mucho impulso con respecto a las dos primeras. Los primeros episodios de esta séptima temporadas obtuvieron ratings similares a los más bajos de la sexta, con lo cual sus productores quizá deberían buscar una manera de darle un final digno tal como harán con Supergirl tras su sexta etapa.

En la última temporada, además, el elenco sufrió una baja importante cuando la producción separó a Hartley Sawyer (Ralph Dibny / Elongated Man) del elenco luego de que éste publicara un tweet de contenido racista y misógino. El personaje salió de la serie y su historia quedó abierta para un posible regreso (de la mano de otro intérprete) en un futuro.