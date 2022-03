Llega The Boys: diabolical

Mientras los fans de The Boys esperan la temporada 3, que se estrena el próximo 3 de junio, Amazon Prime Video estrena este viernes 4 de marzo un divertido spin off animado denominado The Boys: diabolical.

Se trata de una serie animada de 8 episodios de entre 12 y 14 minutos de duración que cuentan con diferentes estilos, que van desde la caricatura hasta el estilo de Invincible (también del mismo estudio) en el que se pueden ver a los personajes de la serie, otros del comic, y otros totalmente inéditos.

De acuerdo a los creadores de esta serie, los personajes están totalmente basados en el comic de Garh Ennis y Darick Robertson, por lo que las versiones difieren diametralmente de las que se pueden ver en la serie, como sabrán los seguidores de las viñetas.

Además de la participación de los actores de la serie, los episodios cuentan con las voces de Kimberly Brooks, Nicole Byer, Frances Conroy, Asjha Cooper, Chris Diamantopolous, John DiMaggio, Jermaine Fowler, Emily Gordon, Grey Griffin, Randall Duk Kim, David Marciano, Xolo Maridueña, Dominique McElligott, Caleb McLaughlin, Colby Minifie, Eugene Mirman, Retta, Kevin Michael Richardson, Somali Rose, Parker Simmons, Ursula Taherian, Fred Tatasciore, Sean Patrick Thomas, Angela Marie Volpe, Gary Antony Williams y Jenny Yokobori.