Llega una Wonder Girl latina a la TV

Muy en la línea que han implementado en todas las series que componen el Arrowverse, ahora The CW prepara una serie basada en Wonder Girl que se caracterizará por tener una protagonista latina.

Según informó Deadline, la cadena prepara una serie de capítulos de una hora protagonizados por Yara Flor, una latina hija de una guerrera amazónica y un dios brasileño que descubre que tiene poderes y decide usarlos para hacer justicia.

El guión estará a cargo de Greg Berlanti y Dailyn Rodríguez, escritora de origen cubano que ya participó de otras series de enfoque latino para la TV norteamericana como Ugly Betty (la versión adaptada de Betty la fea) y Queen of the South (La reina del sur). La guionista ha dejado en claro que intentará que una actriz brasileña se quede con el rol protagónico en el casting.

Tras el final de Arrow, y el anuncio de la cancelación de Supergirl tras su sexta temporada, The CW está en busca de reemplazos para sus héroes y la próxima será esta versión juvenil de Wonder Girl, que en el eventyo Future State se pondrá el traje de titular en Wonder Woman.

La cadena ha implementado una serie de patrones inclusivos en sus series y por eso en los últimos años ha puesto al aire Batwoman y Black Lightning que tuvieron respectivamente a la primera protagonista gay y el primer afroamericano de una serie de TV de DC Comics.