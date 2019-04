Llegó el tráiler de Star Wars Episode IX

Lo malo de que el tráiler del Episodio IX de Star Wars salga a la luz es que la película será estrenada en diciembre y estamos en abril, pero bueno… por lo menos hay un adelanto de este esperado final de trilogía.

Lo cierto es que todos los fans esperaban esta fecha debido a que Lucasfilm ya había adelantado que revelaría no sólo el tráiler sino también el nombre y el poster de la película que culminará la trilogía de trilogías sobre la familia Skywalker.

Y tanto así es la cosa que la película se llamará Rise of the Skywalkers, a pesar de que supuestamente quedan dos de ellos: Kylo Ren y la generala Leia; y también el emperador Palpatine, que aparentemente también está vivo.

A lo largo de este tráiler se puede ver cómo Rey se enfrenta a un TIE fighter que se supone es el de Palpatine, el emperador que aparentemente llevaba muerto unas tres décadas, desde la recordada El Regreso del Jedi (Return of the Jedi, 1983). Esto no es una novedad ya que desde el año pasado se especulaba conque, de una u otra forma, Disney iba a tratar de darle el gusto a los fans decepcionados, integrando los conceptos del viejo Universo Expandido, en este caso los clones que tenía Palpatine para “resucitar” en Dark Empire, la clásica historieta de Tom Veitch y Cam Kennedy.

También se puede ver a Kylo Ren (Adam Driver) reconstruyendo su casco y luchando contra algunos caballeros de Ren, a Leia sosteniendo una de las medallas al valor que le entregó a Luke y Han en Episodio IV; y finalmente a Lando Calrissian, el viejo timador que regresa a la acción al mando del Millenium Falcon.

Espisodio IX, dirigida por JJ Abrams, llegará a los cines en diciembre de 2019