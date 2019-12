Locke & Key: primeros adelantos

Hace algunas semanas confirmamos que la serie Locke & Key, basada en el recordado comic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez llegaría en febrero y ahora retomamos el tema no sólo para revelar que será el 7 de ese mes sino también para presentar el primer teaser.

La producción serie tiene una cuenta de Twitter en la que habitualmente publica las novedades que van surgiendo, y allí se han podido ver desde el asecto que tiene la mansión de Massachussets donde viajan los protagonistas tras la muerte de su padre.

Los teaser, a continuación:

Sometimes the secrets have to burn. pic.twitter.com/18rsEDSdLQ

There are keys all around you, if you listen hard enough… pic.twitter.com/Ewuv5avTkw

— Locke & Key (@lockekeynetflix) December 26, 2019