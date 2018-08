Los Guardianes bancaron a James Gunn

Todos los fans de Marvel vamos a coincidir en una cosa: Guardianes de la Galaxia no sólo redefinió el UCM en términos de humor sino que la imaginería visual desplegada por James Gunn y su equipo le imprimieron nuevos niveles de espectacularidad a las películas.

Pero, resulta que a raíz de unos tuits publicados hace algunos años, Disney despidió a Gunn la hace casi dos semanas, generando rechazo en la comunidad artística, que se unió en un pedido unánime para que lo traigan de vuelta.

Ahora, los propios Guardianes se unieron una vez más y firmaron entre todos un petitorio a Disney para que revea la decisión y traiga de vuelta a Gunn.

La carta, dice lo siguiente:

Apoyamos completamente a James Gunn. Estamos sorprendidos por el abrupto despido de la semana pasada y hemos esperado intencionalmente estos diez días para responder para poder pensar, orar, escuchar y discutir. En este tiempo, nos ha alentado el apoyo de los fans y miembros del medio que desean ver a James reinstalado como director de la tercera entrega, así como desilusionados por los que han caído tan fácilmente en creer las extravagantes teorías conspirativas que lo rodean.

Estar en las películas de “Guardians of the Galaxy” ha sido un gran honor en cada una de nuestras vidas. No podemos dejar que este momento pase sin expresar nuestro amor, apoyo y gratitud a James. No estamos aquí para defender sus chistes de hace tantos años, sino compartir nuestra experiencia de pasar tantos años juntos en el set haciendo Guardians of the Galaxy 1 y 2. El personaje que mostró tras su despido es consistente con el hombre que era cada día en el set, y su disculpa, ahora y desde hace años cuando abordó por primera vez estas observaciones, creemos es desde su corazón, un corazón que conocemos, confiamos y amamos. En elegirnos a cada uno de nosotros para ayudarle a contar su historia de inadaptados que buscan su redención, cambió nuestras vidas por siempre. Creemos que el tema de redención nunca había sido más relevante que ahora.

Cada uno de nosotros busca trabajar de nuevo en el futuro con nuestro amigo James. Su historia no termina aquí, por lejos.

Hay un debido proceso en la corte de la opinión pública. James probablemente no sea la última buena persona en ser sometida a juicio. Dado la creciente política que está dividiendo a este país, es seguro decir que instancias como estas continuarán, aunque esperamos que los estadounidenses a lo largo del espectro político puedan parar con los asesinatos de personajes y dejar de utilizar como arma la mafia del lavado cerebral.

Tenemos la esperanza que lo que sucedió pueda servir de ejemplo para que todos nosotros nos demos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos para nosotros y entre sí con respecto al uso de nuestras palabras escritas que grabamos en la piedra digital; que como sociedad podamos aprender de esta experiencia y en el futuro pensemos dos veces antes de decidir qué queremos expresar; y de ese aprendizaje tal vez podamos aprovechar esta capacidad de ayudar y sanar en vez de lastimarnos unos a otros. Gracias por tomarse el tiempo para leer nuestras palabras.