Los New Gods van al cine

Además de ser la primera mujer de Hollywood en conseguir la dirección de una superproducción de más de 100 millones de dólares con la todavía inédita Un Viaje en el Tiempo (A Wrinkle In Time, 2018), Ava DuVernay también podría convertirse en la segunda fémina que lleve adelante una producción de DC Comics / Warner Bros.

Y es que, después del éxito de La Mujer Maravilla (Wonder Woman) de Patty Jenkins, a Warner no le cuesta nada volver a poner las cartas sobre la mesa con una superproducción que adapte la mega obra de Jack Kirby, The New Gods.

De momento, el estudio tiene a Kario Salem –escritor de La Cuenta Final (The Score, 2001) y Chasing Mavericks (2012)- escribiendo el guión de esta historieta del Rey en un estilo muy cercano al de DuVernay, cuyo film, distribuido por Disney, recaudó más de 70 millones de dólares en tan sólo una semana.

DuVernay saltó a la fama con Selma, el poder de un Sueño (Selma, 2014), una película que era una muestra más de una extensa carrera en el cine y la TV. Su elección para New Gods tiene un fundamento y es que, al responder la pregunta de un fan sobre su superhéroe favorito en una red social, se decantó “por muchas razones” por Big Barda.

De esta manera, y de concretarse el acuerdo, DuVernay podrá jugar con el vasto universo creado por Kirby para DC luego del éxodo que protagonizó a comienzos de los años ´70 desde Marvel.