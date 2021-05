Marvel Studios adelanta sus estrenos hasta el 2023

En los últimos días Marvel Studios lanzó un apasionante teaser que repasa su historial de películas de superhéroes y adelanta sus estrenos para los próximos tres años. En el video se pueden apreciar al menos una docena de títulos que la versión cinematográfica de La Casa de las Ideas tiene en carpeta, y entre las que se encuentra la demoradísima versión de los Fantastic Four.

Debido a que la pandemia los obligó a aplazar su estreno, en primer lugar entre los estrenos lo ocupa Black Widow, el film de Scarlett Johansson, que se estrenará tanto en cines como en la plataforma con acceso «premium» el 9 de julio. El siguiente será Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings en septiembre; Eternals, con Angelina Jolie y Salma Hayek, en noviembre de y Spiderman 3, con Tom Holland y Zendaya, en diciembre.

En marzo de 2022 será el turno de Doctor Strange in the multiverse of madness, con Benedict Cumberbacth y dirigida por Sam Raimi; en mayo llegará la esperada Thor, love and thunder, con Taika Waititi dirigiendo a Chris Hemsworth, y en julio Black Panther: Wakanda forever, que sigue adelante pese al fallecimiento de Chadwick Boseman.

La novedad fue The Marvels llegará en noviembre de 2022 y que no contará con el protagónico exclusivo de Brie Larson sino que también de Teyonah Parris (como Mónica Rambeau) y Iman Vellani (Kamala Khan).

En febrero de 2023 se podrá ver Ant Man & The Wasp: Quantumania, y en abril llegaría la demoradísima Guardians of the Galaxy vol 3, que quedó en suspenso en 2018 cuando Marvel despidió a James Gunn y lo recontrató un tiempo más tarde cuando éste se encontraba filmando The Suicide Squad.

El video cierra con la fulgurante aparición del símbolo de los Fantastic Four, que antes de su propio film –sin fecha de estreno- podrían aparecer de invitados en cualquiera de las producciones en curso.