Marvel Studios festejó sus primeros 10 años

En los últimos días, Marvel Studios les regaló a los fans una postal para el recuerdo, con motivo de los primeros diez años del MCU, lo que ellos bien podrían llamar una “década ganada” en la que estrenaron (sin contar a Fox y a Sony) nada menos que 18 películas, 10 series de TV y 5 cortometrajes.

El 7 de octubre del año pasado, un grupete de más de 80 actores y realizadores se reunieron en secreto en Atlanta (Georgia), donde se filmaba Avengers: Infinity War para conmemorar los primeros 10 años del Universo Cinematográfico Marvel con una gran foto grupal.

Por el lado de los actores, estuvieron Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Chadwick Boseman, Brie Larson, Jeremy Renner, Tom Holland, Sean Gunn, Hannah John-Kamen, Zoe Saldana, Angela Bassett, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Kurt Russell, Danai Gurira, William Hurt, Karen Gillan, Emily VanCamp, Tessa Thompson, Don Cheadle, Dave Bautista, Michael Peña, Anthony Mackie, Evangeline Lilly, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Frank Grillo, Letitia Wright, Laurence Fishburne, Linda Cardellini, Sebastian Stan, Ty Simpkins, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Benedict Wong, Michael Rooker, Vin Diesel, Cobie Smulders, Samuel L. Jackson y Jeff Goldblum.

Tampoco faltaron los directores que durante estos diez años recurrieron a todos sus trucos para traer a los “Marvel Superheroes” a la gran pantalla como Scott Derrickson (Dr. Strange), Alan Taylor (Thor Un Mundo Oscuro), Louis Letterier (The Incredible Hulk), Jon Watts (Spider-Man Homecoming), James Gunn (Guardians of the Galaxy vol 1 y 2), Joe y Anthony Russo (Captain America 2 y 3 y Avengers Infinity War), Joss Whedon (Avengers 1 y 2), Peyton Reed (Ant-Man 1 y2), Anna Boden y Ryan Fleck (Captain Marvel), Ryan Coogler (Black Panther) y Taika Waititi (Thpr Ragnarok). A ellos se unieron productores, guionistas, diseñadores, vestuaristas y maquilladores como David Grant, Mitchell Bell, Jeffrey Ford, Jonathan Schwartz, Stephen Broussard, Jeremy Latcham, Nate Moore, Christopher Markus, Stephen McFeely, Erik Carroll, Ryan Meinerding, Craig Kyle, Sarah Finn, Brad Winderbaum, Trinh Tran; y los infaltables Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso y el “cameo man” Stan Lee.

Y como dijo Bonadeo, de este encuentro hay video:

El décimo aniversario de Marvel Studios comenzó en los últiomos días con el impresionante éxito de Black Panther que -muy a pesar de la opinión de Seba De Caro-se convirtió en un hit instantáneo; y seguirá en abril con el estreno de Avengers: Infinity War.

Además, Marvel prometió que, con motivo de este décimo aniversario, se viene una catarata de merchandising y promociones que dejarán sus bolsillos como una pasa de uva.

De acuerdo a los datos suministrados por la productora, en sus primeros 10 años, el Universo Cinematográfico ha amasado la friolera de 13.5 mil millones de dólares a nivel mundial.

Des que todo comenzó –con la ya lejana Iron Man (2008)-, millones de fans se han dado el gusto de poder revivir las aventuras de sus personajes favoritos en la pantalla grande en películas que, en menor o mayor medida, han buscado contentarlos adaptando las mejores historias de la editorial número uno del mundo (que también es de ellos, por supuesto).