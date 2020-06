Más del Snyder´s Cut de Justice League

Pocas personas pueden considerarse más afortunadas en Hollywood en este momento que Zack Snyder. El director, denostado por su forma de entender el DCEU, pudo cumplir su sueño de llevar al público su versión de Justice League, que nunca vio la luz por una tragedia personal.

Sin embargo, en cuanto pudo recuperarse, Snyder comenzó una campaña para reivindicar esa obra inconclusa, que Joss Whedon recortó a más no poder, y mediante imágenes viralizadas en las redes sociales comenzó una movida que culminó con la luz verde de HBO Max para que se estrene esta versión, que requiere una importante inversión.

LEA MÁS:

El primer detalle a tener en cuenta es que, en plena protesta por los derechos de la gente de color en los EE.UU., Zack reveló que Cyborg es “el corazón” de esta versión de la Liga. Si bien el personaje de Ray Fisher no estuvo muy presente en el film, el actor vio la versión del director y aseguró en alguna ocasión que es “una obra maestra”. “No elogio a Chris Terrio y Zack Snyder por simplemente ponerme en la Liga de la Justicia, los elogio por empoderarme (un hombre negro sin créditos cinematográficos) con un asiento en la mesa creativa y poder aportar al marco de los Stones antes de que hubiera siquiera un guion!”, escribió Ray en Twiter. La respuesta vino directamente del realizador: “Ray, tu eres el corazón de mi película”, le contestó.

You Ray, are the heart of my movie. @ray8fisher https://t.co/cZ64Vlg50V — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 6, 2020

Contento de la vida, Snyder publicó en las últimas horas un pequeño teaser que muestra uno de los cambios más importantes que hará el director: la aparición de Uxas (Darkseid).

Pero además surgieron nuevos detalles de la versión de la Liga de la Justicia, una de las cuales daba cuenta de la presentación en sociedad de Carrie Kelley, la Robin de The Dark Knight Returns. Esto viene de una pregunta que le hizo una de sus seguidores de la red social Vero, donde Snyder suele compartir muchísimo material. Con el dato (confirmado por el director) de que el traje del Robin muerto que apareció en Batman v Superman era el de Richard Grayson, el fan le preguntó si había algún plan para traer de vuelta al futuro Nightwing en la futura película de Flashpoint o se iba a quedar muerto en esa continuidad. “Se queda muerto…. Hasta Carrie”, fue la respuesta.

Varios fans compartieron la foto de una de las aliadas del encapotado que, aseguran, es Carrie en Batman v Superman.

A solo unas pocas semanas del anuncio, parece que habrá grandes novedades pero la fecha más esperada para los fans de esta película será el 22 de agosto cuando revele más detalles en DC Fandome.