Más imágenes y videos de The Batman

A tan sólo una semana de que Matt Reeves revelara la prueba de cámara que le hizo a Robert Pattinson para el film The Batman, ahora comenzaron a divulgarse en las redes sociales fotos del set de filmación que muestran al doble del actor de Crepúsculo y The Lighthouse como el Caballero de la Noche, y hasta un video (que podría o no ser real) de Zoe Kravitz como Catwoman.

Las fotos muestran al doble de riesgo Scott Kirkbridge vestido con un traja que confirma que el nuevo Batman volverá al modo “armadura”, como en la versión de Christoher Nolan, aunque en este caso contará con unas armas en los antebrazos similares a las que utilizaban los miembros de “The Court of Owls” .

Asimismo, el personaje no tiene su característica capa, lo que hace suponer que la misma estará generada por computadora, al menos en la escena que estaban filmando en Escocia, en la cual Bats monta la Batcicle y se cae de la misma.

Además, otras fotos filtradas muestran lo que sería el Arkham Assylum y dan una pista sobre que podríamos ver en 2021 una adaptación de The Long Halloween de Jeph Loeb y Tim Sale, ya que en algunos escenarios hay calabazas en el suelo.

Otra de las novedades es la filtración de un video que podría ser la prueba de cámara de Zoe Kravitz como Catwoman, filmado en el estilo del de Robert Pattinson. Esta novedad no ha sido ni confirmada ni negada por el director Matt Reeves ni por la producción.