Más series de Brian K. Vaughn

El guionista Brian K. Vaughan firmó un importante acuerdo con la productora Legendary Television Studios por medio del cual se adaptarán algunos de sus trabajos en series y películas de televisión.

Vaughan, que ya tiene oficia de productor ejecutivo de Y: The Last Man y consultor ejecutivo en la serie Runaways; participó activamente en las temporadas finales de la recordada Lost, tiene un amplio historial de trabajo que incluye grandes obras del noveno arte como Paper Girls, Saga, Ex Machina, We Stand on Guard y Barrier.

No está claro aún qué obras de su extenso catálogo serán adaptadas a la pantalla chica aún, pero si se hacen como él la concibió no hay duda de que serán productos que se recordarán por los años por venir, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de producciones que hay en la actualidad.