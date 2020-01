Morbius tiene su tráiler

Después del éxito de Venom, Sony Pictures está más envalentonada que nunca y planea explotar a fondo todo aquel secundario de Spider-Man que tenga a mano con tal de facturar lo que pueda. Y mientras haya gente que vaya al cine a ver esperpentos como la película que protagonizó Tom Hardy hace ya un par de años, habrá cabida para otros experimentos como Morbius, que ya tiene su primer tráiler.

Porque la producción del film que se anunció hace algunos meses, con dirección de Daniel Espinosa (el de Life, esa que todos creían la precuela de Venom) y el protagónico de Jared Leto ya está en su etapa final y por eso Sony lanzó el adelanto en el que se relata brevemente no sólo el origen de este científico convertido en vampiro sino que hasta hay lugar para mostrar su conexión con el universo de Spidey, y probablemente con el MCU.

¿Será esta la condición que ha permitido la continuidad del Spidey de Tom Holland en el MCU? No lo sabemos a ciencia cierta pero en julio se develarán todos los secretos que oculta esta película en la que además de Leto también figuran el ex Doctor Who Matt Smith, Adria Arjona (sí, la hija de Ricardo), Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson, de Rápidos y Furiosos.