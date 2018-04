Murió Isao Takahata

El estudio Ghibli anunció este jueves en un comunicado de prensa que uno de sus fundadores, el director de animación japonés Isao Takahata, murió a primera hora en un hospital de Tokio a consecuencia de un cáncer de pulmón.

Takahata nació en 1935 en la actual Ise, en la prefectura de Mie, a unos 450 kilómetros de Tokio, y comenzó su carrera en los estudios de animación Toei en 1959. Allí conoció a Hayao Miyazaki, con quien colaboró estrechamente durante años, sobre todo en series para la televisión como Heidi (1974) o Marco (1976).

Realizador comprometido y apasionado de literatura francesa, que estudió en la universidad, Isao Takahata creó en 1985 el estudio de animación Ghibli con Miyazaki, que era más joven que él, y a quien tomó como discípulo y cómplice de sus locuras, aunque también fueron rivales en algunas ocasiones.

El realizador saltó a la fama con su obra La tumba de las luciérnagas (Hotaru No Haka, 1988), la historia de dos huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial que muchos consideran la mejor película de este cineasta galardonado con numerosos premios en su país y en el extranjero. .

Esta obra desgarradora estaba inspiraba en su propia experiencia, ya que cuando era un niño fue testigo del bombardeo estadounidense sobre la región de Okayama donde vivía en 1945. Aterrorizado, huyó descalzo y en pijama con una de sus hermanas, según contó en una entrevista publicada en 2015 en el diario en inglés Japan Times. De regreso a su casa, recuerda haber visto numerosos cadáveres apilados en las calles. “Tuvimos suerte de salir con vida”, dijo.

La historia comienza con la muerte del pequeño Seita y de su hermana Setsuko. “Es traumático para los espectadores ver cómo se destruye la vida de dos seres felices y verlos morir. Trato de aliviar el sufrimiento del público revelándolo todo de entrada”, explicó.

La experiencia bélica también le condujo a defender cualquier intento de enmendar el artículo 9 de la Constitución pacifista de Japón, que estipula que “el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra”.

Takahata dirigió también Recuerdos del ayer (Omohide poro poro, 1991), Pompoko (1994) y Mis vecinos los Yamada (Hôhokekyo tonari no Yamada-kun, 1999), y produjo varias películas de Miyazaki como Nausicaä del valle del viento (Kaze no tani no Naushika, 1984) o El castillo en el cielo (Tenku No Shiro Rapyuta, 1986).

Más recientemente, adaptó en imágenes El cuento de la princesa Kaguya (Kaguyahime no monogatari, 2013), un redescubrimiento de este clásico relato nipón que le valió una candidatura al Oscar por mejor película animada en 2015. Había anunciado que sería su última obra.

Estrenada en Japón en noviembre de 2013, Kaguya es la adaptación de un cuento popular del siglo X, considerado uno de los textos fundadores de la literatura japonesa. Impregnado de una poesía infinita, la obra teje su trama y desarrolla las emociones de sus personajes, dibujados al carboncillo, en un decorado en tonos pastel que parece una acuarela.

El diario Asahi Shimbun precisó este viernes que el cineasta, que fue condecorado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras francesa en 2015, será enterrado en los próximos días en la intimidad antes de una ceremonia más multitudinaria que se llevará a cabo el 15 de mayo.