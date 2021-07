Murió Richard Donner, director de Superman

Pocas veces un cineasta se va de este mundo con una aclamación tan grande por parte de cinéfilos y críticos como Richard Donner que nos dejó este 5 de julio a los 91 años de edad por causas que no se han hecho públicas.

Para los comiqueros, Donner es casi una institución puesto que se ha convertido en el primer director en llevar a la pantalla de una manera “seria” a Superman en el film de 1978 del mismo nombre y también en Superman II (1980) cuya versión se pudo conocer recién en 2006 dado que en su momento fue censurada, recortada y puesta a cargo de Richard Lester por los productores Alexander e Ilya Salkind. En ocasión del estreno de Superman Returns en 2006, Warner Bros. accedió a lanzar el “Donner´s Cut” junto con el DVD del film de Bryan Singer.

No fue esa la única relación que tuvo Donner con el primer superhéroe ya que ese mismo año aceptó colaborar con Geoff Johns (que había sido su asistente en la década de 1990) y Adam Kubert en Action Comics en los arcos Last son y Escape from Bizarro´s world, y en el 2018 repitieron en una de las historias de Action Comics 1000.

Además de crer y dirigir las cuatro entregas de Arma mortal (Lethal weapon), The Goonies, Scrooged (conocida en la Argentina como Los fantasmas contraatacan), La Profecía y Ladyhawke (El hechizo de Aquila’), donde conoció a su futura esposa, Lauren Shuler Donner con quien conformó la productora Donner- Shuler Productions, más tarde conocida como The Donners Company.

Bajo ese título, los Donners produjeron para la Fox todas las películas basadas en X-Men, incluidas las de Wolverine y Deadpool que ayudaron a recaudar cerca de 6000 millones de dólares en todo el mundo.

El director Kevin Smith escribió en Twitter que «Richard Donner convirtió al diablo en un niño en ‘The Omen, inventó la película de cómics moderna con Superman y reinventó la película de policías amigos con Lethal Weapon. Me reuní con él el año pasado sobre un proyecto. El tipo era un narrador nato. íGracias por todas las películas, Dick!»

Aunque algunas de sus películas recibieron nominaciones al Oscar, Donner nunca fue postulado. Pero tuvo la oportunidad de agradecer a la academia, y a sus muchos amigos y colegas, en ese homenaje. «Esta industria es mi amiga y ha sido el mayor regalo del mundo para mí. Ustedes son todos mi Oscar», dijo en esa ocasión.