Neil Gaiman escribirá la biopic de David Bowie

A dos años y medio de su muerte, ya está en marcha la biopic de David Bowie, que contará con la dirección de Peter Ramsey y el guion de Neil Gaiman, el creador de Sandman.

En un año en el que las biografías de músicos británicos y famosos como Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody) y Elton John (Rocketman), Bowie era un número puesto, por lo que en febrero se anunció la realización de Stardust (por Ziggy Stardust, el alter ego de Bowie), una película protagonizada por el sudafricano Johnny Flynn y dirigida por Gabriel Range que iba a comenzar su rodaje este mes.

Sin embargo, Duncan Jones, hijo del rockstar, decidió no ceder los derechos sobre su obra salvo que los involucrados sean Gaiman y Ramsey, que hasta ahora venía haciendo films animados como el corto de Monsters vs Aliens (Mutant Pumpkins form Outer Space, 2009), El Origen de los Guardianes (Rise of the Guardians, 2012) y la premiada Spider-Man Un Nuevo Universo (Spider-Man Into the Spider-verse, 2018).

Well, as I’ve said before, it’s only happening if you all wish very hard and tell @neilhimself & @pramsey342 to do it. 💪🏻❤️✌🏼 https://t.co/3AE8lmLCKF

— Duncan Jones (@ManMadeMoon) June 7, 2019