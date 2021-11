Netflix adaptará Dept. H

Hace algún tiempo Netflix anunció que gracias a su lucrativo acuerdo con Dark Horse Entertainment tendrá en su catálogo a Grendel y a Lady Killer, con el protagónico de Blake Lively. Y como no hay dos sin tres, ahora la flamante Dept. H se suma a esa seguidilla.

Los acuerdos con Dark Horse vienen viento en popa y por eso la plataforma de streaming, que sufre la partida de DC y de Marvel, ahora estrecha lazos con esa editorial independiente que tan buenos productos realiza.

Integramente realizada por Matt Kindt, la novela gráfica Dept. H es un thriller de ciencia ficción que estará dirigido por Alice Waddington (Paradise Hills, I´m being me) y contará con guion de T.S. Nowlin, responsable de la adaptación de las novelas de Maze Runner así como también de Pacific Rim Uprising y Bright 2, la secuela de la exitosa película que estrenó Netflix en 2017 protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton.

Como suele ocurrir con cualquier producción que salga de Dark Horse, su titular, Mike Richardson, Keith Goldberg y Paul Schwake de Dark Horse Entertainment serán los productores ejecutivos.

La trama de Dept. H narra como la hija de un renombrado científico debe viajar a una estación submarina situada a seis millas de profundidad para investigar su extraña muerte. Debido a la presión que ejerce el agua en la estructura, la joven tendrá apenas unas horas para poder concluir su trabajo y regresar a la superficie con el caso resuelto.