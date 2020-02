Netflix hará una serie de El Eternauta

Más de dos décadas pasaron desde ya desde que surgió el proyecto para llevar al cine El Eternauta, la legendaria historieta creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López (y eventualmente Alberto Breccia) y que salió publicada originalmente en la revista Hora Cero a partir de 1957.

Varios directores pasaron por el proyecto, entre ellos la galardonada Lucrecia Martel, pero varios problemas de derechos hicieron imposible la concreción de la película que contaba con capitales argentinos e italianos, donde el personaje también es un éxito.

Sin embargo, fue Netflix la que logró poner en marcha esta máquina con el objeto de hacer crecer su galería de contenidos originales. Este miércoles, el creador y CEO de Netflix el estadounidense Reed Hastings y el vicepresidente de Contenidos Originales, Francisco Ramos, confirmaron que ya está en pre producción una serie basada en El Eternauta, que estará dirigida por Bruno Stagnaro y será estrenada entre fines de 2021 e inicios de 2022.

Si bien no dieron mayores datos, esta producción se agregará a la cada vez más amplia galería de producciones argentinas que Netflix ha emprendido en el país como la serie El Reino, de Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, que empezó a garbarse hace tres semanas, El cuaderno de María, Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada, Cielo grande y la tercera temporada de Go! Vive a tu manera. Además, se confirmaron fechas de estreno para La corazonada, Casi feliz y Fangio, el hombre que domaba las máquinas.