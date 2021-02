Nuevo trailer de Falcon and the Winter Soldier

Ya falta muy poco tiempo para el estreno de Falcon and the Winter Soldier, que traerá de nuevo a Anthony Mackie y Sebastian Stan en una aventura en la que enfrentará nuevamente a Zemo (Daniel Brühl), el villano de Avengers: the age of Ultron.

Este nuevo adelanto fue emitido durante el Super Bowl y al mismo tiempo comenzó a circular en las redes sociales el nuevo poster de esta miniserie de 6 episodios que llegará a Disney+ el próximo 19 de marzo.

Esta producción está escrita por Malcom Spellman y dirigida por Kari Skogland y como se puede ver en los adelantos cuenta también en el elenco con Emily VanCamp como Sharon Carteer y Wyatt Russell como John Walker.