Nuevo tráiler de Justice League

Finalmente, Warner Bros. Pictures estrenó el segundo tráiler de Justice League, quizá el estreno comiquero más esperado del año ya que reúne a las máximas luminarias del universo de DC Comics.

Tras una serie de teasers que hacen foco en los diferentes miembros de este súper equipo (en orden de aparición Aquaman, Batman, Flash, Wonder Woman y Cyborg), la productora decidió presentar este segundo adelanto que cuenta algunos detalles nuevos sobre la trama

.

Al ritmo de “Come Together” de The Beatles, Batman revela la existencia y el plan de Darkseid y la necesidad de conformar un equipo de héroes para detenerlos. A continuación comienza el desfile de personajes en cámara lenta, la épica y los chistes cancheros que tanto caracterizan a Zack Snyder, que repite el papel de director en éste, su tercer film para DC en cuatro años.

Como colofón, el tráiler también muestra a algunos personajes secundarios que seguramente tendrán más incidencia en los siguientes films solistas de los personajes que llegarán a los cines en los próximos años como Henry Allen (Billy Crudup), la reina Mera (Amber Heard) y el comisario James Gordon (J.K. Simmons), además el regreso de Lois Lane mirando hacia el cielo.

A disfrutar de esta nuevo adelanto: