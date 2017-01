Nuevo tráiler de Logan

Se termina la historia de Wolverine en el cine Y Hugh Jackman se quiere ir “a lo grande”. Por eso, el australiano eligió como final de trilogía a “Old Man Logan”, la historia futurista que encuentra al X-Man abatido a raíz de una terrible tragedia ocurrida en el pasado con sus compañeros.

A raíz de la falta de derechos del resto de los personajes del Universo Marvel, la versión que dirige James Mangold tendrá un elenco mucho más acotado aunque no por eso menos interesante.

Como recordarán, en una de las escenas finales de X-Men Apocalypse, un grupo de empleados de “Essex Enterprises” toma de la destruida base de “Weapon X” algunas muestras del ADN de Logan, que en esta aventura se han convertido en la querida X-23, la pequeña “clon” del mutante también conocida como Laura Kinney (Dafne Keen). En la historia, la niña ha escapado de las garras de sus creadores, que la quieren de vuelta.

Logan y un envejecido profesor Xavier (nuevamente Patrick Stewart, que siempre le hace la banca a Jackman) deberán emprender una cruzada –que en el tráiler parece algo así como una versión mutante de Little Miss Sunshine– para escapar y poner a salvo a la niña.

Este fin de semana, Jackman sorprendió a los fanáticos al indicar que Logan estaba situada en un universo diferente al de las anteriores películas de X-Men, al igual que el comic, pero ante las sorpresa generalizada de los fans, James Mangold tuvo que salir a “desmentirlo”.

“Nuestra historia ocurre después de todas las anteriores películas, tenemos libertad. Eso es todo lo que quería decir. Respiren“, escribió en su cuenta de Twitter.

@TylerCobaugh @Voldemorgoth Because we take place after all the other movies, we have freedom. That's all he meant. Breathe,

