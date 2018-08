Nuevo tráiler de Venom

Hay fans que no paran de decir que DC no aprende de Marvel en el campo cinematográfico y jamás van a corregir sus errores.

Y quizá tengan razón.

Pero por otro lado, existe la gente de Columbia / Sony Pictures que no aprende de los errores de DC/ Warner; y para colmo, sus “socios” de Disney / Marvel no les avisan de que están a punto de perder un montón de plata, seguramente para que se vaya todo el diablo y terminen devolviendo la franquicia de una vez por todas a La Casa de las Ideas…

¿A qué me refiero? Pues a este spin-off de Spider-Man llamado Venom que no está dentro de la continuidad de las películas “crossover” que el arácnido está haciendo con los Avengers como Infinity War. Lo mismo va para la película de Silver Sable y Black Cat, una aventura de “bad girls” que atrasa 20 años y cuya producción ya fue detenida (ver nota de The Old Guard) para “retocar” el guión.

No sólo está Sony forzando una situación que hace recordar a la tristemente célebre película de Catwoman protagonizada por Halle Berry hace ya 15 años, sino que lograron convencer a Tom Hardy de que este engendro sin sentido puede funcionar y le van a arruinar un historial de éxitos…

El film, como se explicó más arriba, cuenta el origen de este villano y está totalmente disociado de lo que se hizo en la tercera entrega de las películas de Sam Raimi y, por supuesto, también de los que fue en los comics que es lo primordial…

En fin, este derroche de efectos especiales llegará a las pantallas el próximo 4 de octubre y desde ya tienen mis disculpas por el excesivo pesimismo…

En definitiva, acá va el segundo tráiler de Venom, con el personaje un poco más trabajado…