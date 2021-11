Nuevo trailer (y pistas) de Spider-Man no way home

Faltan poquísimos días para el estreno de Spider-Man no way home y las redes sociales no dan abasto con teorías, pruebas y mucho material sobre el regreso de algunos de los villanos más emblemáticos de las anteriores versiones del personaje y también de los protagonistas: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En primer lugar, Sony Pictures estrenó hace algunos días un nuevo adelanto del film protagonizado por Tom Holland, que llegará a los cines de las Argentina el 16 de diciembre de 2021, y enloqueció a los fans con innumerables cameos y promesas.

En el inicio, se vuelve a hacer hincapié en que, tras la muerte de Mysterio, Spider-Man se ha convertido en el principal sospechoso de su asesinato. Por esto, el héroe recurre al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), con quien luchó codo a codo en Titan en Avengers Infinity War, para que cree un hechizo con el que pueda borrar de la memoria colectiva su doble identidad.

Algo sale mal y, como le explica el hechicero supremo a Spidey, “empiezan a llegar visitantes” pero no de otros barrios, ciudades o países, sino de otros universos. Estos visitantes no son más que villanos de otras dimensiones, sobre todo de los films de Sam Raimi y las fallidas incursiones de Andrew Garfield como el Green Goblin (Willem Dafoe), Doc Ock (Alfred Molina), Sandman (Thomas Haden Church), Elektro (Jamie Foxx) y Lizard (Rhys Ifans).

A todo esto le sumamos a Vulture (Michael Keaton), que espera en la cárcel una nueva oportunidad contra Spider-Man y cuya presencia se confirmó a través de un set de Lego.

Pero esto no es todo ya que Strange asegura sobre el final del adelanto que “están llegando todos y no puede detenerlos” y ahí es donde se abre la incógnita sobre quiénes están llegando. Los rumores sobre Maguire y Garfield siguen abiertos, aunque las promociones no los incluyen. Los fans perciben que hay grandes posibilidades de que estén y por eso están buscando sus rastros en todos los productos de merchandising que han salido a la venta, como este loco que encontró a Tobey (en realidad un fragmento de su cabeza de teleraña en uno de los films de Sam Raimi) en un envase de alimento para perros.

¿Verán los fans cumplidas sus expectativas? ¿Estamos ante la mejor de las películas de Spider-Man mejor pensadas? ¿Llegerá a aparecer en cámara Miles Morales? ¿El Spider-Man black suit se convertirá en Venom?

Falta menos de un mes para todas las respuestas.