Nuevo trailer y poster de Moon Knight

Durante la transmisión del Super Bowl, Marvel Studios presentó un nuevo adelanto de la que se convirtió en una de sus series más esperadas: Moon Knight.

En el film, Oscar Isaac es Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos que sufre problemas de memoria, ya que suele quedarse en blanco, o bien revive recuerdos de otra vida.

Pronto el protagonista descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo, y que comparte su cuerpo con el mercenario Marc Spector.

Mientras se enfrentan a sus enemigos, Steven y Marc deben navegar por sus complejas identidades mientras se sumergen en un misterio mortal entre los poderosos dioses de Egipto.

Además de Isaac, la serie cuenta con la participación de Ethan Hawke como Arthur Harrow, May Calamawy como Layla, Gaspard Ulliel como Anton Mogart / Midnight Man y F. Murray Abraham como Konshu.

Los guiones de esta serie -producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Victoria Alonso– corrieron a cargo de Jeremy Slater, que ya escribió los libretos de Fantastic Four, The Umbrella Academy, la serie The Exorcist, y las inminentes Coyote vs Acme y Mortal Kombat 2.