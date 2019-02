Oscar para Spider-Man Into the Spider-Verse

Este domingo, la película Spider-Man Un Nuevo Universo (Spider-Man into the Spider-verse) se hizo acreedora a un premio Oscar de la Academia de Hollywood, tras vencer a cuatro verdaderos pesos pesados de la animación.

La película producida por Sony Pictures, que llevó cuatro años en proceso de producción, le ganó nada más y nada menos que a Los Increíbles 2 (Pixar), WiFi Ralph (Disney), Isla de Perros (20th Century Fox) y Mirai no Mirai (Studio Chizu).

Los personajes de la película “festejaron” a través de la cuenta de Twitter del film.

There's a hero in all of us, and we couldn't have done it without you. Thank you to the Academy for recognizing the incredible team behind #SpiderVerse: Winner – Best Animated Feature 🏆 pic.twitter.com/qxBq9dJlHq

— Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) February 25, 2019