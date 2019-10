Otra votación para Robin 2

Uno de las mejores pautas de Titans es la coexistencia (al menos en la primera temporada) de dos Robin: Dick Grayson (Brenton Thwaites), el original, y Jason Todd (Curran Walters), su impulsivo reemplazo.

Ambos personajes aparecieron vistiendo el traje durante los primeros 10 episodios, hasta que Dick decidió dejar de lado la capa, refundar a los Titans y tomar bajo su tutela a Jason, un personaje que, como muchos saben, fue asesinado en los comics a manos del Joker en 1988 en la recordada historia llamada Una Muerte en la Familia (A Death in the Family).

En dicha ocasión, la muerte del personaje no fue una decisión editorial directa sino que lo dejaron en manos de los lectores, que debieron llamar a dos números de teléfono durante dos días para elegir si seguía con vida o no. Finalmente, una ínfima cantidad de votos decidieron que el segundo joven maravilla pereciera a manos del villano que no sólo lo golpeó salvajemente sino que además lo dejó al lado de una bomba a punto de explotar.

Paradójicamente, en los últimos días, la plataforma de streaming DC Universe decidió reivindicar aquella lejana experiencia y validar la continuidad o no del Jason Todd de la serie, que conserva la misma fama entre los televidentes.

[¡ALERTA SPOILER!]

Pero luego del tercer episodio de la segunda temporada, Robin queda prisionero en manos de Deathstroke, el archienemigo de los Titans, y su destino parece ser funesto. Tras un cuarto episodio dedicado a un flashback del pasado del grupo, llegó el quinto, en el que el grupo se embarca en una misión de rescate que termina con la vida del joven maravilla en un serio peligro.

¿Debería Jason Tood de los Titans vivir o morir?, pregunta la encuesta que DC Universe subió a su cuenta de Twitter y en la que los usuarios parecen haber decidido un destino similar para el impulsivo héroe.

It’s time to ask the age-old question! Should @DCUTitans’ Jason Todd live or die? https://t.co/AlMBLlrzkH — DC Universe (@TheDCUniverse) October 10, 2019

Sin embargo, de acuerdo a vario sitios especializados en cine y TV de los EEUU, el destino de Jason ya está decidido (y filmado) y las encuestas no tendrán ninguna incidencia en lo que ocurrirá en el sexto episodio, que se emite este viernes 11 de octubre en los EEUU.

Si no podés verla y

[]