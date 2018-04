Piden piloto de Y The Last Man

Entre los años 2002 y 2008, y a lo largo de 60 fascinantes números, Y: The Last Man cautivó lectores alrededor de todo el mundo que convirtieron la historia en un clásico de clásicos. La historieta de Brian K. Vaughan y Pia Guerrera que relata la historia del último hombre que habita un planeta Tierra repleto de mujeres no sólo vendió muy bien sino que incluso se ganó tres premios Eisner y un Hugo.

En el año 2015, la señal FX había encargado un episodio piloto de esta serie a la productora Aida Mashaka Croal, que había colaborado en la primera temporada de Jessica Jones y de Luke Cage para Netflix, pero la cosa no avanzó demasiado.

Ahora, con la incorporación del showrunner Michael Green (American Gods, Blade Runner 2049, Logan), el proyecto sí arrancó y está siendo producido por Nina Jacobson y Brad Simpson y dirigido por Melina Matsoukas (Master of None).

Al mejor estilo Stan Lee, el propio Brian K. Vaughan trabaja en el proyecto como productor ejecutivo (recordemos que tiene amplia experiencia tras desenvolverse en Lost) y ahora el equipo comenzará a realizar un casting para encontrar a los actores.