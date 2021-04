Pierce Brosnan se une al DCEU en Black Adam

La película de Black Adam sigue firme en los planes de DC Films y Dwayne Johnson (más conocido como The Rock) anunció en su cuenta de Instagram que el estreno en los EEUU será el 29 de julio de 2022.

Debido a eso la producción del film, que se detuvo debido a la pandemia, retomó su ritmo y ya se completó el casting de los integrantes de la Justice Society que participarán del film. De esta manera, Aldis Hodge será Hawkman, Noah Centineo interpretará a Atom Smasher y Quintessa Swindell a Cyclone; y a ellos se les unirá Pierce Brosnan como Kent Nelson, es decir el Doctor Fate.

De esta manera, el exagente 007 de Goldeneye, Tomorrow Never Dies, The World is not enought y Die another day, debutará en el universo de los superhéroes en un papel a su medida.

El director de Black Adam, el catalán Jaume Collet-Serra (La huérfana, Non-stop: sin escalas) anunció que las filmación comenzará oficialmente en abril con el objeto de llegar a tiempo al estreno de este film.