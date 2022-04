Postergan Spider-Man Across the spider-verse

Spider-Man Across the spider-verse, esperada secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man un nuevo universo, 2019) tenía fecha de estreno para el 7 de octubre de 2022 pero fue postergada.

La película dirigida por Joaquim Dos Santos y Kemp Powers a partir de un guion de David Callaham, sobre una historia de éste y Phil Lord y Christopher Miller, pasó para el 2 de junio de 2023, cercana a la fecha de estreno de The Flash.

Este cambio se debe a un reordenamiento de la grilla de Sony, que también fijo el 29 de marzo de 2024 como fecha de estreno de la segunda parte de este film del trepamuros.

En sus redes sociales, el también productor Chris Miller adelantó que el tiempo extra permitirá que la película “sea grandiosa”.

El film contará con la presencia de Miles Morales (Shameik Moore), Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) Miguel O´Hara / Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Peter B. Parker (Jake Johnson) y Jessica Drew / Spider-Woman (Issa Rae).